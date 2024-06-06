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АнтонРейтинг:5
Пользуюсь 9 лет, много успешных и прибыльных сделала совершил, продавал и соц. группы и сайты, всё очень безопасно по сделкам, не кто кинуть сможет, рекомендую всем!
Успешных сделок: 2906.06.2024
Николай ЕлизаровРейтинг:5
Один из самых лучших сервисов, позволяющий грамотно и вполне на серьезном уровне зарабатывать. В данный момент telderi.ru - это уже не только биржа, но и социальный проект. Много нововведений, интуитивно понятный интерфейс, гарантия безопасности сделки и поддержка от администрации делают процесс продажи лёгким и надёжным!
Успешных сделок: 23306.06.2024
Y
ЮрийРейтинг:5
До запуска биржи Телдери ничего вразумительного или похожего в диапазоне русскоязычного интернета не наблюдалось. Вовремя предложенный проект Телдери намного упростил мне процесс продажи излишних активов моего веб-бизнеса и поиск необходимых под проекты сайтов и доменов. Скажу больше. Удобство и надежность сервиса подтолкнуло меня к диверсификации моего бизнеса, и вот уже за мной более 150 сделок на Телдери!
В общем, как человек, имеющий опыт в области веб-продаж не один десяток лет, могу однозначно рекомендовать сервис Телдери всем неофитам интернет-бизнеса и старожилам этой деятельности, которые по каким-то смешным причинам еще не используют его! Если такие вообще еще имеются ))
Настоящий сайт управляется ООО "Телдери", ОГРН 1173443026239. Прием платежей и выплата денежных средств контрагентам могут осуществляться партнерами Сервиса, включая Accey s.r.o., регистрационный (IC) № 271 90 196, зарегистрированного по адресу: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, Prague, Czech Republic.