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AllVideo.info млн ссылок с анкором ВИДЕО! По цене телефона!
AllVideo.info млн ссылок с анкором ВИДЕО! По цене телефона!
Домен: allvideo.info
Икс: 0
Возраст: 7 лет 5 мес.
44 445 ₽
Женский портал, рукоделие. Стабильная работа с 2017 года.
Женский портал, рукоделие. Стабильная работа с 2017 года.
Сайт: khaski.ru
Икс: 10
Трафик: 157 476
Доход: 9 494 руб.
107 037 ₽
Первый портал Кубани с видеороликами
Первый портал Кубани с видеороликами
Сайт: kuban.video
Икс: 10
Трафик: 133 693
Доход: 72 229 руб.
180 000 ₽
Строительный сайт - Своими руками.
Строительный сайт - Своими руками.
Сайт: polzavizit.ru
Икс: 20
Трафик: 124 174
Доход: 8 700 руб.
151 853 ₽
Сайт об Андроиде с трафиком
Сайт об Андроиде с трафиком
Сайт: v-androide.com
Икс: 110
Трафик: 286
Доход: 2 474 руб.
25 926 ₽
Канал - отдыха и релакса
Канал - отдыха и релакса
YouTube: youtube.com/channel/UCZkmyQL7deWiZIXFaRLujtA
Подписчики: 138
Видео: 39
Доход: 0 руб.
15 790 ₽
Игра Дуэль Рэгдоллов / 762 тыс игроков!
Игра Дуэль Рэгдоллов / 762 тыс игроков!
Приложение
Установок: 702 000
Отзывов: 2 818
Доход: 8 000 руб.
37 037 ₽
Крутой Сервис продажи VPN vless
Крутой Сервис продажи VPN vless
Бот Telegram: t.me/fasevpnbot
Живых пользователей: 20
Активных групп: 0
5 000 ₽
Готовый канал с лайфхаками для дома на 51,3 тыс подписчиков
Готовый канал с лайфхаками для дома на 51,3 тыс подписчиков
Дзен канал: dzen.ru/poka_muzh_na_rabote
Подписчики: 51 270
Постов: 1 532
Доход: 7 500 руб.
50 000 ₽
Старый развлекательный СДЛ на росте (ИКС 60)
Старый развлекательный СДЛ на росте (ИКС 60)
Сайт: mixmovie.ru
Икс: 70
Трафик: 732
Доход: 0 руб.
40 000 ₽
Тряпки. Топ 10 по запросу без рекламы. 3 карточки в комплекте.
Тряпки. Топ 10 по запросу без рекламы. 3 карточки в комплекте.
Карточка товара: wildberries.ru/catalog/76160662/detail.aspx
Рейтинг: 4
Отзывов: 11 361
Стоимость отзыва: 0 руб.
370 370 ₽
Познавательный/Образовательный канал 3в1/ Доход 50.000 + РСЯ ( на пассиве )
Познавательный/Образовательный канал 3в1/ Доход 50.000 + РСЯ ( на пассиве )
Telegram канал: t.me/senseinauchi
Подписчики: 8 781
Постов: 1 117
Доход: 42 000 руб.
90 000 ₽
Своё производство биопрепаратов с магазином на WB, Ozon, Yandex Market
Своё производство биопрепаратов с магазином на WB, Ozon, Yandex Market
Магазин на маркетплейсе: wildberries.ru/seller/1414033
Рейтинг: 4
Отзывов: 2 545
Доход: 473 000 руб.
666 667 ₽
Интернет-витрина продажи букетов/цветов
Интернет-витрина продажи букетов/цветов
Сайт: flora34.ru
Икс: 0
Трафик: 1
Доход: 0 руб.
6 000 ₽
Топовая группа о кино и новинках
Топовая группа о кино и новинках
VK группа: vk.com/kinospark
Подписчики: 58 615
Постов: 291
Доход: 0 руб.
13 686 ₽
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Что о нас говорят
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My WOT4.5
Irecommend4.5
АнтонРейтинг:5
Пользуюсь 9 лет, много успешных и прибыльных сделала совершил, продавал и соц. группы и сайты, всё очень безопасно по сделкам, не кто кинуть сможет, рекомендую всем!
Успешных сделок: 2906.06.2024
Николай ЕлизаровРейтинг:5
Один из самых лучших сервисов, позволяющий грамотно и вполне на серьезном уровне зарабатывать. В данный момент telderi.ru - это уже не только биржа, но и социальный проект. Много нововведений, интуитивно понятный интерфейс, гарантия безопасности сделки и поддержка от администрации делают процесс продажи лёгким и надёжным!
Успешных сделок: 23306.06.2024
Y
ЮрийРейтинг:5
До запуска биржи Телдери ничего вразумительного или похожего в диапазоне русскоязычного интернета не наблюдалось. Вовремя предложенный проект Телдери намного упростил мне процесс продажи излишних активов моего веб-бизнеса и поиск необходимых под проекты сайтов и доменов. Скажу больше. Удобство и надежность сервиса подтолкнуло меня к диверсификации моего бизнеса, и вот уже за мной более 150 сделок на Телдери! В общем, как человек, имеющий опыт в области веб-продаж не один десяток лет, могу однозначно рекомендовать сервис Телдери всем неофитам интернет-бизнеса и старожилам этой деятельности, которые по каким-то смешным причинам еще не используют его! Если такие вообще еще имеются ))
Успешных сделок: 65526.11.2014
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