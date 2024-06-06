Первый раз на Telderi? Пошаговый мини-гайд по бирже

Мы сделали короткое и понятное видео, которое быстро объяснит, как здесь все работает.

Обучение Telderi Начало работы/FAQ Как быстро создать аккаунт, выставить или купить лот. Продажа Как оформить предложение, что писать, и что важно учесть. Безопасность На что обращать внимание при проведении сделки. Аналитика на Telderi Независимые данные о трафике и доходах лотов.